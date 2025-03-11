Devises / TBRG
TBRG: TruBridge Inc
21.79 USD 0.38 (1.77%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TBRG a changé de 1.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.28 et à un maximum de 22.06.
Suivez la dynamique TruBridge Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TBRG Nouvelles
- TruBridge Q2 Update Reflects A Transitioning Business: Why I Maintain My Hold Rating
- Trubridge earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- TruBridge controller MacIntyre Vita sells $8k in shares
- TruBridge Addition To Russell Indexes: Why I'm Holding Off Anyway (TBRG)
- TruBridge stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- TruBridge Announces Participation in the Truist Securities Healthcare Disruptors & Digital Health Conference
- TruBridge Announces Next Step of Collaboration With Microsoft, Enhancing Community Healthcare Through Advanced Clinical Documentation Capabilities
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- TruBridge, Inc. (TBRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
21.28 22.06
Range Annuel
11.39 31.67
- Clôture Précédente
- 21.41
- Ouverture
- 21.47
- Bid
- 21.79
- Ask
- 22.09
- Plus Bas
- 21.28
- Plus Haut
- 22.06
- Volume
- 588
- Changement quotidien
- 1.77%
- Changement Mensuel
- 10.22%
- Changement à 6 Mois
- -19.45%
- Changement Annuel
- 88.01%
20 septembre, samedi