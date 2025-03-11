货币 / TBRG
TBRG: TruBridge Inc
20.78 USD 0.03 (0.14%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TBRG汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点20.67和高点21.29进行交易。
关注TruBridge Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBRG新闻
- TruBridge Q2 Update Reflects A Transitioning Business: Why I Maintain My Hold Rating
- Trubridge earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- TruBridge controller MacIntyre Vita sells $8k in shares
- TruBridge Addition To Russell Indexes: Why I'm Holding Off Anyway (TBRG)
- TruBridge stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- TruBridge Announces Participation in the Truist Securities Healthcare Disruptors & Digital Health Conference
- TruBridge Announces Next Step of Collaboration With Microsoft, Enhancing Community Healthcare Through Advanced Clinical Documentation Capabilities
- The 1-Minute Market Report April 13, 2025
- The 1-Minute Market Report March 30, 2025
- TruBridge, Inc. (TBRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
20.67 21.29
年范围
11.39 31.67
- 前一天收盘价
- 20.75
- 开盘价
- 20.92
- 卖价
- 20.78
- 买价
- 21.08
- 最低价
- 20.67
- 最高价
- 21.29
- 交易量
- 169
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 5.11%
- 6个月变化
- -23.18%
- 年变化
- 79.29%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值