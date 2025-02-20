Dövizler / TAC
TAC: TransAlta Corporation
13.64 USD 0.17 (1.26%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TAC fiyatı bugün 1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.26 ve Yüksek fiyatı olarak 13.79 aralığında işlem gördü.
TransAlta Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TAC haberleri
Günlük aralık
13.26 13.79
Yıllık aralık
7.83 14.64
- Önceki kapanış
- 13.47
- Açılış
- 13.68
- Satış
- 13.64
- Alış
- 13.94
- Düşük
- 13.26
- Yüksek
- 13.79
- Hacim
- 1.369 K
- Günlük değişim
- 1.26%
- Aylık değişim
- 12.17%
- 6 aylık değişim
- 46.04%
- Yıllık değişim
- 31.91%
21 Eylül, Pazar