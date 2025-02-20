FiyatlarBölümler
Dövizler / TAC
TAC: TransAlta Corporation

13.64 USD 0.17 (1.26%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TAC fiyatı bugün 1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.26 ve Yüksek fiyatı olarak 13.79 aralığında işlem gördü.

TransAlta Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
13.26 13.79
Yıllık aralık
7.83 14.64
Önceki kapanış
13.47
Açılış
13.68
Satış
13.64
Alış
13.94
Düşük
13.26
Yüksek
13.79
Hacim
1.369 K
Günlük değişim
1.26%
Aylık değişim
12.17%
6 aylık değişim
46.04%
Yıllık değişim
31.91%
21 Eylül, Pazar