Devises / TAC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TAC: TransAlta Corporation
13.64 USD 0.17 (1.26%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TAC a changé de 1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.26 et à un maximum de 13.79.
Suivez la dynamique TransAlta Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TAC Nouvelles
- Demand From Data Center & Strategic Acquisitions Fuel NRG's Growth
- Cyberscope completes security audit of Official Trump Coin
- Xcel Energy Rides on Strategic Investments & Customer Growth
- Alliant Energy Rides on Renewable Expansion & Strategic Investments
- Pinnacle West Benefits From Investments & Expanding Customer Base
- Why TransAlta Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Here's Why NiSource Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Southern Company Advances Hydro Fleet Modernization for the Future
- Here's Why IDACORP Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Away
- Southern's Subsidiary Installs Advanced Turbines at Plant Yates
- Five Things Fed Chair Powell Might Address At Jackson Hole (NYSEARCA:SPY)
- TransAlta beats Q2 expectations, reaffirms 2025 guidance
- TransAlta (TAC) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- TransAlta (TAC) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why TransAlta (TAC) is a Great Choice
- Richardson Electronics: A Strategic Pivot With Underappreciated Upside (NASDAQ:RELL)
- Scotiabank upgrades TransAlta stock to Sector Outperform on data center catalysts
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
- TransAlta stock rating upgraded by Jefferies on Alberta power prices
- First Eagle Global Real Assets Fund Q1 2025 Commentary
- TransAlta Corporation Shares Upgraded To Buy On Two Major Tailwinds (TSX:TA:CA)
- What Investors Should Expect From March’s CPI Report
- Fidelity Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFNOX)
- TransAlta Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TAC)
Range quotidien
13.26 13.79
Range Annuel
7.83 14.64
- Clôture Précédente
- 13.47
- Ouverture
- 13.68
- Bid
- 13.64
- Ask
- 13.94
- Plus Bas
- 13.26
- Plus Haut
- 13.79
- Volume
- 1.369 K
- Changement quotidien
- 1.26%
- Changement Mensuel
- 12.17%
- Changement à 6 Mois
- 46.04%
- Changement Annuel
- 31.91%
20 septembre, samedi