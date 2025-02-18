Валюты / TAC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TAC: TransAlta Corporation
12.93 USD 0.06 (0.46%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TAC за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.77, а максимальная — 12.98.
Следите за динамикой TransAlta Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TAC
- Xcel Energy Rides on Strategic Investments & Customer Growth
- Alliant Energy Rides on Renewable Expansion & Strategic Investments
- Pinnacle West Benefits From Investments & Expanding Customer Base
- Why TransAlta Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Here's Why NiSource Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Southern Company Advances Hydro Fleet Modernization for the Future
- Here's Why IDACORP Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Away
- Southern's Subsidiary Installs Advanced Turbines at Plant Yates
- Five Things Fed Chair Powell Might Address At Jackson Hole (NYSEARCA:SPY)
- TransAlta beats Q2 expectations, reaffirms 2025 guidance
- TransAlta (TAC) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- TransAlta (TAC) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why TransAlta (TAC) is a Great Choice
- Richardson Electronics: A Strategic Pivot With Underappreciated Upside (NASDAQ:RELL)
- Scotiabank upgrades TransAlta stock to Sector Outperform on data center catalysts
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
- TransAlta stock rating upgraded by Jefferies on Alberta power prices
- First Eagle Global Real Assets Fund Q1 2025 Commentary
- TransAlta Corporation Shares Upgraded To Buy On Two Major Tailwinds (TSX:TA:CA)
- What Investors Should Expect From March’s CPI Report
- Fidelity Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFNOX)
- TransAlta Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TAC)
- TransAlta Corporation (TAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Bath & Body Works Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
Дневной диапазон
12.77 12.98
Годовой диапазон
7.83 14.64
- Предыдущее закрытие
- 12.99
- Open
- 12.96
- Bid
- 12.93
- Ask
- 13.23
- Low
- 12.77
- High
- 12.98
- Объем
- 459
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 6.33%
- 6-месячное изменение
- 38.44%
- Годовое изменение
- 25.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.