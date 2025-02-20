クォートセクション
通貨 / TAC
TAC: TransAlta Corporation

13.47 USD 0.34 (2.59%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TACの今日の為替レートは、2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり13.18の安値と13.58の高値で取引されました。

TransAlta Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
13.18 13.58
1年のレンジ
7.83 14.64
以前の終値
13.13
始値
13.21
買値
13.47
買値
13.77
安値
13.18
高値
13.58
出来高
1.643 K
1日の変化
2.59%
1ヶ月の変化
10.77%
6ヶ月の変化
44.22%
1年の変化
30.27%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K