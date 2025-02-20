通貨 / TAC
TAC: TransAlta Corporation
13.47 USD 0.34 (2.59%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TACの今日の為替レートは、2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり13.18の安値と13.58の高値で取引されました。
TransAlta Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.18 13.58
1年のレンジ
7.83 14.64
- 以前の終値
- 13.13
- 始値
- 13.21
- 買値
- 13.47
- 買値
- 13.77
- 安値
- 13.18
- 高値
- 13.58
- 出来高
- 1.643 K
- 1日の変化
- 2.59%
- 1ヶ月の変化
- 10.77%
- 6ヶ月の変化
- 44.22%
- 1年の変化
- 30.27%
