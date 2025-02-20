Währungen / TAC
TAC: TransAlta Corporation
13.47 USD 0.34 (2.59%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TAC hat sich für heute um 2.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.18 bis zu einem Hoch von 13.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die TransAlta Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TAC News
Tagesspanne
13.18 13.58
Jahresspanne
7.83 14.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.13
- Eröffnung
- 13.21
- Bid
- 13.47
- Ask
- 13.77
- Tief
- 13.18
- Hoch
- 13.58
- Volumen
- 1.643 K
- Tagesänderung
- 2.59%
- Monatsänderung
- 10.77%
- 6-Monatsänderung
- 44.22%
- Jahresänderung
- 30.27%
