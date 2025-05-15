Dövizler / SWAG
SWAG: Stran & Company Inc
1.80 USD 0.05 (2.70%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SWAG fiyatı bugün -2.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.80 ve Yüksek fiyatı olarak 1.86 aralığında işlem gördü.
Stran & Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SWAG haberleri
- Stran & Company, Inc. (SWAG) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Stran & Company Ranked #12 on PPAI 100 List of Top Promotional Product Distributors for 2025
- Earnings call transcript: Stran & Co sees 52% revenue surge in Q1 2025
- Stran & Company Achieves 52.4% Increase in Sales to Approximately $28.7 Million for the First Quarter of 2025
21 Eylül, Pazar