通貨 / SWAG
SWAG: Stran & Company Inc
1.85 USD 0.04 (2.12%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SWAGの今日の為替レートは、-2.12%変化しました。日中、通貨は1あたり1.84の安値と1.91の高値で取引されました。
Stran & Company Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SWAG News
- Stran & Company, Inc. (SWAG) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Stran & Company Ranked #12 on PPAI 100 List of Top Promotional Product Distributors for 2025
- Earnings call transcript: Stran & Co sees 52% revenue surge in Q1 2025
- Stran & Company Achieves 52.4% Increase in Sales to Approximately $28.7 Million for the First Quarter of 2025
1日のレンジ
1.84 1.91
1年のレンジ
0.74 1.96
- 以前の終値
- 1.89
- 始値
- 1.89
- 買値
- 1.85
- 買値
- 2.15
- 安値
- 1.84
- 高値
- 1.91
- 出来高
- 61
- 1日の変化
- -2.12%
- 1ヶ月の変化
- 12.80%
- 6ヶ月の変化
- 105.56%
- 1年の変化
- 51.64%
