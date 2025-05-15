Währungen / SWAG
SWAG: Stran & Company Inc
1.85 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SWAG hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.82 bis zu einem Hoch von 1.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stran & Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SWAG News
- Stran & Company, Inc. (SWAG) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Stran & Company Ranked #12 on PPAI 100 List of Top Promotional Product Distributors for 2025
- Earnings call transcript: Stran & Co sees 52% revenue surge in Q1 2025
- Stran & Company Achieves 52.4% Increase in Sales to Approximately $28.7 Million for the First Quarter of 2025
Tagesspanne
1.82 1.86
Jahresspanne
0.74 1.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.85
- Eröffnung
- 1.85
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Tief
- 1.82
- Hoch
- 1.86
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 12.80%
- 6-Monatsänderung
- 105.56%
- Jahresänderung
- 51.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K