통화 / SWAG
SWAG: Stran & Company Inc
1.80 USD 0.05 (2.70%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SWAG 환율이 오늘 -2.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.80이고 고가는 1.86이었습니다.
Stran & Company Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SWAG News
- Stran & Company, Inc. (SWAG) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Stran & Company Ranked #12 on PPAI 100 List of Top Promotional Product Distributors for 2025
- Earnings call transcript: Stran & Co sees 52% revenue surge in Q1 2025
- Stran & Company Achieves 52.4% Increase in Sales to Approximately $28.7 Million for the First Quarter of 2025
일일 변동 비율
1.80 1.86
년간 변동
0.74 1.96
- 이전 종가
- 1.85
- 시가
- 1.85
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- 저가
- 1.80
- 고가
- 1.86
- 볼륨
- 58
- 일일 변동
- -2.70%
- 월 변동
- 9.76%
- 6개월 변동
- 100.00%
- 년간 변동율
- 47.54%
20 9월, 토요일