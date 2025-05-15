Divisas / SWAG
SWAG: Stran & Company Inc
1.89 USD 0.01 (0.53%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SWAG de hoy ha cambiado un -0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.89, mientras que el máximo ha alcanzado 1.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Stran & Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
1.89 1.95
Rango anual
0.74 1.96
- Cierres anteriores
- 1.90
- Open
- 1.94
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Low
- 1.89
- High
- 1.95
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- -0.53%
- Cambio mensual
- 15.24%
- Cambio a 6 meses
- 110.00%
- Cambio anual
- 54.92%
