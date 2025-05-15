Valute / SWAG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SWAG: Stran & Company Inc
1.80 USD 0.05 (2.70%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SWAG ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.80 e ad un massimo di 1.86.
Segui le dinamiche di Stran & Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SWAG News
- Stran & Company, Inc. (SWAG) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Stran & Company Ranked #12 on PPAI 100 List of Top Promotional Product Distributors for 2025
- Earnings call transcript: Stran & Co sees 52% revenue surge in Q1 2025
- Stran & Company Achieves 52.4% Increase in Sales to Approximately $28.7 Million for the First Quarter of 2025
Intervallo Giornaliero
1.80 1.86
Intervallo Annuale
0.74 1.96
- Chiusura Precedente
- 1.85
- Apertura
- 1.85
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Minimo
- 1.80
- Massimo
- 1.86
- Volume
- 58
- Variazione giornaliera
- -2.70%
- Variazione Mensile
- 9.76%
- Variazione Semestrale
- 100.00%
- Variazione Annuale
- 47.54%
21 settembre, domenica