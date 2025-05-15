QuotazioniSezioni
SWAG: Stran & Company Inc

1.80 USD 0.05 (2.70%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SWAG ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.80 e ad un massimo di 1.86.

Segui le dinamiche di Stran & Company Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.80 1.86
Intervallo Annuale
0.74 1.96
Chiusura Precedente
1.85
Apertura
1.85
Bid
1.80
Ask
2.10
Minimo
1.80
Massimo
1.86
Volume
58
Variazione giornaliera
-2.70%
Variazione Mensile
9.76%
Variazione Semestrale
100.00%
Variazione Annuale
47.54%
