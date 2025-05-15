Moedas / SWAG
SWAG: Stran & Company Inc
1.85 USD 0.04 (2.12%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SWAG para hoje mudou para -2.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.84 e o mais alto foi 1.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Stran & Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.84 1.91
Faixa anual
0.74 1.96
- Fechamento anterior
- 1.89
- Open
- 1.89
- Bid
- 1.85
- Ask
- 2.15
- Low
- 1.84
- High
- 1.91
- Volume
- 61
- Mudança diária
- -2.12%
- Mudança mensal
- 12.80%
- Mudança de 6 meses
- 105.56%
- Mudança anual
- 51.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh