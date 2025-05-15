КотировкиРазделы
Валюты / SWAG
SWAG: Stran & Company Inc

1.90 USD 0.02 (1.04%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SWAG за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.88, а максимальная — 1.95.

Следите за динамикой Stran & Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.88 1.95
Годовой диапазон
0.74 1.96
Предыдущее закрытие
1.92
Open
1.95
Bid
1.90
Ask
2.20
Low
1.88
High
1.95
Объем
95
Дневное изменение
-1.04%
Месячное изменение
15.85%
6-месячное изменение
111.11%
Годовое изменение
55.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.