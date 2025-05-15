Валюты / SWAG
SWAG: Stran & Company Inc
1.90 USD 0.02 (1.04%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SWAG за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.88, а максимальная — 1.95.
Следите за динамикой Stran & Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SWAG
- Stran & Company, Inc. (SWAG) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Stran & Company Ranked #12 on PPAI 100 List of Top Promotional Product Distributors for 2025
- Earnings call transcript: Stran & Co sees 52% revenue surge in Q1 2025
- Stran & Company Achieves 52.4% Increase in Sales to Approximately $28.7 Million for the First Quarter of 2025
Дневной диапазон
1.88 1.95
Годовой диапазон
0.74 1.96
- Предыдущее закрытие
- 1.92
- Open
- 1.95
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.88
- High
- 1.95
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- 15.85%
- 6-месячное изменение
- 111.11%
- Годовое изменение
- 55.74%
