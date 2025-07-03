FiyatlarBölümler
Dövizler / SVXY
Geri dön - Hisse senetleri

SVXY: ProShares Short VIX Short Term Futures ETF

50.92 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SVXY fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.57 ve Yüksek fiyatı olarak 51.14 aralığında işlem gördü.

ProShares Short VIX Short Term Futures ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SVXY haberleri

Günlük aralık
50.57 51.14
Yıllık aralık
32.05 54.04
Önceki kapanış
50.92
Açılış
51.11
Satış
50.92
Alış
51.22
Düşük
50.57
Yüksek
51.14
Hacim
1.346 K
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
7.22%
6 aylık değişim
11.86%
Yıllık değişim
1.49%
21 Eylül, Pazar