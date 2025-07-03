КотировкиРазделы
SVXY
SVXY: ProShares Short VIX Short Term Futures ETF

49.97 USD 0.42 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SVXY за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.90, а максимальная — 50.36.

Следите за динамикой ProShares Short VIX Short Term Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
49.90 50.36
Годовой диапазон
32.05 54.04
Предыдущее закрытие
50.39
Open
50.33
Bid
49.97
Ask
50.27
Low
49.90
High
50.36
Объем
1.747 K
Дневное изменение
-0.83%
Месячное изменение
5.22%
6-месячное изменение
9.78%
Годовое изменение
-0.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.