Валюты / SVXY
SVXY: ProShares Short VIX Short Term Futures ETF
49.97 USD 0.42 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SVXY за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.90, а максимальная — 50.36.
Следите за динамикой ProShares Short VIX Short Term Futures ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SVXY
Дневной диапазон
49.90 50.36
Годовой диапазон
32.05 54.04
- Предыдущее закрытие
- 50.39
- Open
- 50.33
- Bid
- 49.97
- Ask
- 50.27
- Low
- 49.90
- High
- 50.36
- Объем
- 1.747 K
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 5.22%
- 6-месячное изменение
- 9.78%
- Годовое изменение
- -0.40%
