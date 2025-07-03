통화 / SVXY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SVXY: ProShares Short VIX Short Term Futures ETF
50.92 USD 0.00 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SVXY 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.57이고 고가는 51.14이었습니다.
ProShares Short VIX Short Term Futures ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVXY News
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- SVXY: Tactical Tool To Take Advantage Of A Falling VIX (BATS:SVXY)
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Long Volatility: The Next Big Macro Play (VIX)
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Opinion: Jackson Hole jitters trigger stock-market selling — and a missed buying opportunity
- Opinion: The stock market still has broad shoulders to support investors — even at record highs
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- Opinion: Microsoft and Meta are pushing the stock market into even more overbought territory
- VIXY Can Be An Appealing Market Hedge (BATS:VIXY)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Opinion: This meme stock stands out in a market that wants to go even higher
- Opinion: Enjoy the stock market’s rally — but watch out for these overbought indicators
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Opinion: The stock market now is clearly overbought — but overbought does not mean ‘sell’
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- FIAX Has An Attractive Yield, But Still Has To Prove Itself
- Opinion: Why this stock-market breakout is the real deal — and the S&P 500 still has room to run
일일 변동 비율
50.57 51.14
년간 변동
32.05 54.04
- 이전 종가
- 50.92
- 시가
- 51.11
- Bid
- 50.92
- Ask
- 51.22
- 저가
- 50.57
- 고가
- 51.14
- 볼륨
- 1.346 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 7.22%
- 6개월 변동
- 11.86%
- 년간 변동율
- 1.49%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K