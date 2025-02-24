Dövizler / SVRE
SVRE: SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares
1.44 USD 0.06 (4.00%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SVRE fiyatı bugün -4.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.29 ve Yüksek fiyatı olarak 1.50 aralığında işlem gördü.
SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVRE haberleri
- SaverOne 2014 schedules annual shareholder meeting for August 17
- saverone 2014 ltd. announces change in ads ratio effective june 11
- SaverOne Expands IP Portfolio With New US Patent, Stock Gains - Saverone 2014 (NASDAQ:SVRE)
Günlük aralık
1.29 1.50
Yıllık aralık
0.30 5.69
- Önceki kapanış
- 1.50
- Açılış
- 1.49
- Satış
- 1.44
- Alış
- 1.74
- Düşük
- 1.29
- Yüksek
- 1.50
- Hacim
- 447
- Günlük değişim
- -4.00%
- Aylık değişim
- -23.40%
- 6 aylık değişim
- -53.85%
- Yıllık değişim
- -38.46%
21 Eylül, Pazar