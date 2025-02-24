クォートセクション
通貨 / SVRE
株に戻る

SVRE: SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares

1.50 USD 0.12 (7.41%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SVREの今日の為替レートは、-7.41%変化しました。日中、通貨は1あたり1.45の安値と1.56の高値で取引されました。

SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SVRE News

1日のレンジ
1.45 1.56
1年のレンジ
0.30 5.69
以前の終値
1.62
始値
1.55
買値
1.50
買値
1.80
安値
1.45
高値
1.56
出来高
354
1日の変化
-7.41%
1ヶ月の変化
-20.21%
6ヶ月の変化
-51.92%
1年の変化
-35.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K