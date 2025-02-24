Valute / SVRE
SVRE: SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares
1.44 USD 0.06 (4.00%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SVRE ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.29 e ad un massimo di 1.50.
Segui le dinamiche di SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.29 1.50
Intervallo Annuale
0.30 5.69
- Chiusura Precedente
- 1.50
- Apertura
- 1.49
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Minimo
- 1.29
- Massimo
- 1.50
- Volume
- 447
- Variazione giornaliera
- -4.00%
- Variazione Mensile
- -23.40%
- Variazione Semestrale
- -53.85%
- Variazione Annuale
- -38.46%
20 settembre, sabato