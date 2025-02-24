Devises / SVRE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SVRE: SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares
1.44 USD 0.06 (4.00%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SVRE a changé de -4.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.29 et à un maximum de 1.50.
Suivez la dynamique SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVRE Nouvelles
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- SaverOne 2014 schedules annual shareholder meeting for August 17
- SaverOne signs exclusive US fleet sales agreement with TOJ Jax
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- saverone 2014 ltd. announces change in ads ratio effective june 11
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- SaverOne Expands IP Portfolio With New US Patent, Stock Gains - Saverone 2014 (NASDAQ:SVRE)
Range quotidien
1.29 1.50
Range Annuel
0.30 5.69
- Clôture Précédente
- 1.50
- Ouverture
- 1.49
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Plus Bas
- 1.29
- Plus Haut
- 1.50
- Volume
- 447
- Changement quotidien
- -4.00%
- Changement Mensuel
- -23.40%
- Changement à 6 Mois
- -53.85%
- Changement Annuel
- -38.46%
20 septembre, samedi