SVRE: SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares
1.60 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SVRE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.56, а максимальная — 1.70.
Следите за динамикой SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SVRE
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Why Block Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Adicet Bio (NASDAQ:ACET)
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- SaverOne 2014 schedules annual shareholder meeting for August 17
- SaverOne signs exclusive US fleet sales agreement with TOJ Jax
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- saverone 2014 ltd. announces change in ads ratio effective june 11
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Bluejay Diagnostics (NASDAQ:BJDX)
- SaverOne Expands IP Portfolio With New US Patent, Stock Gains - Saverone 2014 (NASDAQ:SVRE)
Дневной диапазон
1.56 1.70
Годовой диапазон
0.30 5.69
- Предыдущее закрытие
- 1.60
- Open
- 1.58
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 1.56
- High
- 1.70
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -14.89%
- 6-месячное изменение
- -48.72%
- Годовое изменение
- -31.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.