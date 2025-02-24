Währungen / SVRE
SVRE: SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares
1.50 USD 0.12 (7.41%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SVRE hat sich für heute um -7.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.45 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SVRE News
- SaverOne 2014 schedules annual shareholder meeting for August 17
- SaverOne signs exclusive US fleet sales agreement with TOJ Jax
- saverone 2014 ltd. announces change in ads ratio effective june 11
- SaverOne Expands IP Portfolio With New US Patent, Stock Gains - Saverone 2014 (NASDAQ:SVRE)
Tagesspanne
1.45 1.56
Jahresspanne
0.30 5.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.62
- Eröffnung
- 1.55
- Bid
- 1.50
- Ask
- 1.80
- Tief
- 1.45
- Hoch
- 1.56
- Volumen
- 354
- Tagesänderung
- -7.41%
- Monatsänderung
- -20.21%
- 6-Monatsänderung
- -51.92%
- Jahresänderung
- -35.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K