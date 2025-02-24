货币 / SVRE
SVRE: SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares
1.64 USD 0.04 (2.50%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SVRE汇率已更改2.50%。当日，交易品种以低点1.61和高点1.89进行交易。
关注SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVRE新闻
- SaverOne 2014 schedules annual shareholder meeting for August 17
- SaverOne signs exclusive US fleet sales agreement with TOJ Jax
- saverone 2014 ltd. announces change in ads ratio effective june 11
- SaverOne Expands IP Portfolio With New US Patent, Stock Gains - Saverone 2014 (NASDAQ:SVRE)
日范围
1.61 1.89
年范围
0.30 5.69
- 前一天收盘价
- 1.60
- 开盘价
- 1.70
- 卖价
- 1.64
- 买价
- 1.94
- 最低价
- 1.61
- 最高价
- 1.89
- 交易量
- 2.985 K
- 日变化
- 2.50%
- 月变化
- -12.77%
- 6个月变化
- -47.44%
- 年变化
- -29.91%
