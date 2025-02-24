Divisas / SVRE
SVRE: SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares
1.62 USD 0.02 (1.25%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SVRE de hoy ha cambiado un 1.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.61, mientras que el máximo ha alcanzado 1.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SaverOne 2014 Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SVRE News
Rango diario
1.61 1.89
Rango anual
0.30 5.69
- Cierres anteriores
- 1.60
- Open
- 1.70
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Low
- 1.61
- High
- 1.89
- Volumen
- 3.102 K
- Cambio diario
- 1.25%
- Cambio mensual
- -13.83%
- Cambio a 6 meses
- -48.08%
- Cambio anual
- -30.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B