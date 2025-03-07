FiyatlarBölümler
SUPV
SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen

6.24 USD 1.23 (24.55%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SUPV fiyatı bugün 24.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.67 ve Yüksek fiyatı olarak 6.24 aralığında işlem gördü.

Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
5.67 6.24
Yıllık aralık
4.87 19.75
Önceki kapanış
5.01
Açılış
5.88
Satış
6.24
Alış
6.54
Düşük
5.67
Yüksek
6.24
Hacim
5.212 K
Günlük değişim
24.55%
Aylık değişim
-18.22%
6 aylık değişim
-53.01%
Yıllık değişim
-12.24%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%