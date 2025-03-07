통화 / SUPV
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen
6.24 USD 1.23 (24.55%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SUPV 환율이 오늘 24.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.67이고 고가는 6.24이었습니다.
Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SUPV News
- Galicia: The Sell-Off Created A Buying Opportunity As Long-Term Prospects Remain Strong
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at 28th Morgan Stanley Annual Latin America Executive Conference - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle cancels 472,987 Class B treasury shares, reduces capital
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at UBS Annual Global Emerging Markets One-on-One Conference 2025 - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Supervielle: A Fwd P/E Of 4.87x Is Cheap Even With Its Sluggish Performance (NYSE:SUPV)
- Supervielle: Moving Forward, But Still Far From Safe Ground (SUPV)
- Grupo Supervielle stock validates bearish Fair Value call with 50% decline
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q2 2025 slides: Net income surges 62% amid strategic shift to lending
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Should Value Investors Buy Grupo Supervielle (SUPV) Stock?
- SUPV or UOVEY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- Supervielle: Solid Fundamentals And A Promising Upside (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q1 2025 slides: Retail loan shift drives growth amid profit pressure
- Grupo Supervielle Reports 1Q25 Results
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Nasdaq Falls Into Correction As Tariffs Roil Wall Street: What's Moving Markets Friday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
일일 변동 비율
5.67 6.24
년간 변동
4.87 19.75
- 이전 종가
- 5.01
- 시가
- 5.88
- Bid
- 6.24
- Ask
- 6.54
- 저가
- 5.67
- 고가
- 6.24
- 볼륨
- 5.212 K
- 일일 변동
- 24.55%
- 월 변동
- -18.22%
- 6개월 변동
- -53.01%
- 년간 변동율
- -12.24%
23 9월, 화요일
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- $-406.051 B
- 훑어보기
- $-450.170 B
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 4.04 M
- 훑어보기
- 4.01 M
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- -2.0%
- 훑어보기
- 2.0%
16:35
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.641%