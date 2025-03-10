КотировкиРазделы
SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen

6.24 USD 1.23 (24.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SUPV за сегодня изменился на 24.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.67, а максимальная — 6.24.

Дневной диапазон
5.67 6.24
Годовой диапазон
4.87 19.75
Предыдущее закрытие
5.01
Open
5.88
Bid
6.24
Ask
6.54
Low
5.67
High
6.24
Объем
5.212 K
Дневное изменение
24.55%
Месячное изменение
-18.22%
6-месячное изменение
-53.01%
Годовое изменение
-12.24%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-450.170 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%