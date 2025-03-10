Валюты / SUPV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen
6.24 USD 1.23 (24.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SUPV за сегодня изменился на 24.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.67, а максимальная — 6.24.
Следите за динамикой Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SUPV
- Galicia: The Sell-Off Created A Buying Opportunity As Long-Term Prospects Remain Strong
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at 28th Morgan Stanley Annual Latin America Executive Conference - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle cancels 472,987 Class B treasury shares, reduces capital
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at UBS Annual Global Emerging Markets One-on-One Conference 2025 - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Supervielle: A Fwd P/E Of 4.87x Is Cheap Even With Its Sluggish Performance (NYSE:SUPV)
- Supervielle: Moving Forward, But Still Far From Safe Ground (SUPV)
- Акции Grupo Supervielle подтверждают медвежий прогноз Справедливой стоимости падением на 50%
- Grupo Supervielle stock validates bearish Fair Value call with 50% decline
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q2 2025 slides: Net income surges 62% amid strategic shift to lending
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Should Value Investors Buy Grupo Supervielle (SUPV) Stock?
- SUPV or UOVEY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- Supervielle: Solid Fundamentals And A Promising Upside (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q1 2025 slides: Retail loan shift drives growth amid profit pressure
- Grupo Supervielle Reports 1Q25 Results
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Дневной диапазон
5.67 6.24
Годовой диапазон
4.87 19.75
- Предыдущее закрытие
- 5.01
- Open
- 5.88
- Bid
- 6.24
- Ask
- 6.54
- Low
- 5.67
- High
- 6.24
- Объем
- 5.212 K
- Дневное изменение
- 24.55%
- Месячное изменение
- -18.22%
- 6-месячное изменение
- -53.01%
- Годовое изменение
- -12.24%
23 сентября, вторник
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $-406.051 млрд
- Пред.
- $-450.170 млрд
13:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 4.04 млн
- Пред.
- 4.01 млн
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.0%
- Пред.
- 2.0%
16:35
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.641%