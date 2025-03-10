货币 / SUPV
SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen
6.24 USD 1.23 (24.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SUPV汇率已更改24.55%。当日，交易品种以低点5.67和高点6.24进行交易。
关注Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Galicia: The Sell-Off Created A Buying Opportunity As Long-Term Prospects Remain Strong
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at 28th Morgan Stanley Annual Latin America Executive Conference - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle cancels 472,987 Class B treasury shares, reduces capital
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at UBS Annual Global Emerging Markets One-on-One Conference 2025 - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Supervielle: A Fwd P/E Of 4.87x Is Cheap Even With Its Sluggish Performance (NYSE:SUPV)
- Supervielle: Moving Forward, But Still Far From Safe Ground (SUPV)
- Grupo Supervielle股票验证了看跌公允价值预测，下跌50%
- Grupo Supervielle stock validates bearish Fair Value call with 50% decline
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q2 2025 slides: Net income surges 62% amid strategic shift to lending
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Should Value Investors Buy Grupo Supervielle (SUPV) Stock?
- SUPV or UOVEY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- Supervielle: Solid Fundamentals And A Promising Upside (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q1 2025 slides: Retail loan shift drives growth amid profit pressure
- Grupo Supervielle Reports 1Q25 Results
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
日范围
5.67 6.24
年范围
4.87 19.75
- 前一天收盘价
- 5.01
- 开盘价
- 5.88
- 卖价
- 6.24
- 买价
- 6.54
- 最低价
- 5.67
- 最高价
- 6.24
- 交易量
- 5.212 K
- 日变化
- 24.55%
- 月变化
- -18.22%
- 6个月变化
- -53.01%
- 年变化
- -12.24%
