SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen
6.24 USD 1.23 (24.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SUPV ha avuto una variazione del 24.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.67 e ad un massimo di 6.24.
Segui le dinamiche di Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SUPV News
Intervallo Giornaliero
5.67 6.24
Intervallo Annuale
4.87 19.75
- Chiusura Precedente
- 5.01
- Apertura
- 5.88
- Bid
- 6.24
- Ask
- 6.54
- Minimo
- 5.67
- Massimo
- 6.24
- Volume
- 5.212 K
- Variazione giornaliera
- 24.55%
- Variazione Mensile
- -18.22%
- Variazione Semestrale
- -53.01%
- Variazione Annuale
- -12.24%
23 settembre, martedì
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-450.170 B
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%