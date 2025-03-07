QuotazioniSezioni
Valute / SUPV
Tornare a Azioni

SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen

6.24 USD 1.23 (24.55%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SUPV ha avuto una variazione del 24.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.67 e ad un massimo di 6.24.

Segui le dinamiche di Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SUPV News

Intervallo Giornaliero
5.67 6.24
Intervallo Annuale
4.87 19.75
Chiusura Precedente
5.01
Apertura
5.88
Bid
6.24
Ask
6.54
Minimo
5.67
Massimo
6.24
Volume
5.212 K
Variazione giornaliera
24.55%
Variazione Mensile
-18.22%
Variazione Semestrale
-53.01%
Variazione Annuale
-12.24%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%