Devises / SUPV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen
6.24 USD 1.23 (24.55%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SUPV a changé de 24.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.67 et à un maximum de 6.24.
Suivez la dynamique Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SUPV Nouvelles
- Galicia: The Sell-Off Created A Buying Opportunity As Long-Term Prospects Remain Strong
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at 28th Morgan Stanley Annual Latin America Executive Conference - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle cancels 472,987 Class B treasury shares, reduces capital
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at UBS Annual Global Emerging Markets One-on-One Conference 2025 - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Supervielle: A Fwd P/E Of 4.87x Is Cheap Even With Its Sluggish Performance (NYSE:SUPV)
- Supervielle: Moving Forward, But Still Far From Safe Ground (SUPV)
- L'action de Grupo Supervielle confirme la prévision baissière de Juste Valeur avec une chute de 50%
- Grupo Supervielle stock validates bearish Fair Value call with 50% decline
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q2 2025 slides: Net income surges 62% amid strategic shift to lending
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Should Value Investors Buy Grupo Supervielle (SUPV) Stock?
- SUPV or UOVEY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- Supervielle: Solid Fundamentals And A Promising Upside (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q1 2025 slides: Retail loan shift drives growth amid profit pressure
- Grupo Supervielle Reports 1Q25 Results
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Range quotidien
5.67 6.24
Range Annuel
4.87 19.75
- Clôture Précédente
- 5.01
- Ouverture
- 5.88
- Bid
- 6.24
- Ask
- 6.54
- Plus Bas
- 5.67
- Plus Haut
- 6.24
- Volume
- 5.212 K
- Changement quotidien
- 24.55%
- Changement Mensuel
- -18.22%
- Changement à 6 Mois
- -53.01%
- Changement Annuel
- -12.24%
23 septembre, mardi
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-450.170 B
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%