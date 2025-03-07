Währungen / SUPV
SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen
6.24 USD 1.23 (24.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SUPV hat sich für heute um 24.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.67 bis zu einem Hoch von 6.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SUPV News
- Galicia: The Sell-Off Created A Buying Opportunity As Long-Term Prospects Remain Strong
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at 28th Morgan Stanley Annual Latin America Executive Conference - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle cancels 472,987 Class B treasury shares, reduces capital
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV) Presents at UBS Annual Global Emerging Markets One-on-One Conference 2025 - Slideshow (NYSE:SUPV)
- Supervielle: A Fwd P/E Of 4.87x Is Cheap Even With Its Sluggish Performance (NYSE:SUPV)
- Supervielle: Moving Forward, But Still Far From Safe Ground (SUPV)
- Grupo Supervielle stock validates bearish Fair Value call with 50% decline
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q2 2025 slides: Net income surges 62% amid strategic shift to lending
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Should Value Investors Buy Grupo Supervielle (SUPV) Stock?
- SUPV or UOVEY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- Supervielle: Solid Fundamentals And A Promising Upside (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle: A Great Bank In A Bad Neighborhood (Rating Downgrade) (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle S.A. (SUPV ) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Supervielle S.A. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SUPV)
- Grupo Supervielle Q1 2025 slides: Retail loan shift drives growth amid profit pressure
- Grupo Supervielle Reports 1Q25 Results
- Foreign Bank Stocks Lead Market As Argentina Banks Suddenly Rally
- Li Auto, Xponential Fitness And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - EyePoint Pharmaceuticals (NASDAQ:EYPT), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- Nasdaq, S&P 500 Hit 6-Month Lows As Recession Fears Grow: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Nasdaq Falls Into Correction As Tariffs Roil Wall Street: What's Moving Markets Friday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Tagesspanne
5.67 6.24
Jahresspanne
4.87 19.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.01
- Eröffnung
- 5.88
- Bid
- 6.24
- Ask
- 6.54
- Tief
- 5.67
- Hoch
- 6.24
- Volumen
- 5.212 K
- Tagesänderung
- 24.55%
- Monatsänderung
- -18.22%
- 6-Monatsänderung
- -53.01%
- Jahresänderung
- -12.24%
