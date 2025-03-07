KurseKategorien
SUPV: Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen

6.24 USD 1.23 (24.55%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SUPV hat sich für heute um 24.55% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.67 bis zu einem Hoch von 6.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Represen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
5.67 6.24
Jahresspanne
4.87 19.75
Vorheriger Schlusskurs
5.01
Eröffnung
5.88
Bid
6.24
Ask
6.54
Tief
5.67
Hoch
6.24
Volumen
5.212 K
Tagesänderung
24.55%
Monatsänderung
-18.22%
6-Monatsänderung
-53.01%
Jahresänderung
-12.24%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%