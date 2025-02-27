FiyatlarBölümler
STRS: Stratus Properties Inc

21.75 USD 0.77 (3.67%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STRS fiyatı bugün 3.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.41 ve Yüksek fiyatı olarak 21.75 aralığında işlem gördü.

Stratus Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.41 21.75
Yıllık aralık
15.10 27.73
Önceki kapanış
20.98
Açılış
20.90
Satış
21.75
Alış
22.05
Düşük
20.41
Yüksek
21.75
Hacim
79
Günlük değişim
3.67%
Aylık değişim
11.03%
6 aylık değişim
17.57%
Yıllık değişim
-16.09%
21 Eylül, Pazar