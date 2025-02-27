Dövizler / STRS
STRS: Stratus Properties Inc
21.75 USD 0.77 (3.67%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STRS fiyatı bugün 3.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.41 ve Yüksek fiyatı olarak 21.75 aralığında işlem gördü.
Stratus Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
20.41 21.75
Yıllık aralık
15.10 27.73
- Önceki kapanış
- 20.98
- Açılış
- 20.90
- Satış
- 21.75
- Alış
- 22.05
- Düşük
- 20.41
- Yüksek
- 21.75
- Hacim
- 79
- Günlük değişim
- 3.67%
- Aylık değişim
- 11.03%
- 6 aylık değişim
- 17.57%
- Yıllık değişim
- -16.09%
