Währungen / STRS
STRS: Stratus Properties Inc
20.75 USD 0.23 (1.10%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STRS hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.75 bis zu einem Hoch von 20.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stratus Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STRS News
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.56%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.26%
- Earnings call transcript: Strauss Group’s Q2 2025 Misses EPS Forecast, Stock Dips
- Strauss Group Q2 2025 slides: strong EBIT growth despite commodity headwinds
- Stratus Posts Q2 Earnings on Home Sales, Boosts Buyback Plan
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.04%
- Zacks Initiates Coverage of Stratus With Neutral Recommendation
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.13%
- Stratus Properties director Joseph sells $94k in stock
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.35%
- Midroog Upgrades Outlook for the Strauss Group to Stable
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.53%
- Strauss Group Q1 2025 presentation: Sales surge 15.5% despite commodity headwinds
- Strauss Group reports solid jump in Q1 sales, decline in margins; stock down
- Strauss Group Reports First Quarter 2025 Results: Revenues up 15.5%, reaching NIS 3 billion Operating profit amounted to NIS 181 million[1]
- Stratus Properties Inc. Completes Sale of West Killeen Market
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.84%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.31%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.62%
- Stratus Properties Inc. Reports First-Quarter 2025 Results
- Stratus Properties reports annual meeting results
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.94%
- Top 2 Real Estate Stocks That May Keep You Up At Night This Month - Stratus Properties (NASDAQ:STRS), Wheeler Real Estate IT (NASDAQ:WHLR)
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - SITE Centers (NYSE:SITC), Stratus Properties (NASDAQ:STRS)
Tagesspanne
20.75 20.90
Jahresspanne
15.10 27.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.98
- Eröffnung
- 20.90
- Bid
- 20.75
- Ask
- 21.05
- Tief
- 20.75
- Hoch
- 20.90
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -1.10%
- Monatsänderung
- 5.92%
- 6-Monatsänderung
- 12.16%
- Jahresänderung
- -19.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K