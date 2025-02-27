Валюты / STRS
STRS: Stratus Properties Inc
20.09 USD 0.73 (3.77%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STRS за сегодня изменился на 3.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.98, а максимальная — 20.09.
Следите за динамикой Stratus Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
18.98 20.09
Годовой диапазон
15.10 27.73
- Предыдущее закрытие
- 19.36
- Open
- 19.11
- Bid
- 20.09
- Ask
- 20.39
- Low
- 18.98
- High
- 20.09
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 3.77%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 8.59%
- Годовое изменение
- -22.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.