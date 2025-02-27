Moedas / STRS
STRS: Stratus Properties Inc
20.99 USD 1.21 (6.12%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STRS para hoje mudou para 6.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.66 e o mais alto foi 21.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Stratus Properties Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
19.66 21.57
Faixa anual
15.10 27.73
- Fechamento anterior
- 19.78
- Open
- 20.10
- Bid
- 20.99
- Ask
- 21.29
- Low
- 19.66
- High
- 21.57
- Volume
- 23
- Mudança diária
- 6.12%
- Mudança mensal
- 7.15%
- Mudança de 6 meses
- 13.46%
- Mudança anual
- -19.02%
