STOK: Stoke Therapeutics Inc

22.90 USD 0.60 (2.55%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STOK fiyatı bugün -2.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.25 ve Yüksek fiyatı olarak 23.38 aralığında işlem gördü.

Stoke Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.25 23.38
Yıllık aralık
5.35 24.60
Önceki kapanış
23.50
Açılış
23.38
Satış
22.90
Alış
23.20
Düşük
22.25
Yüksek
23.38
Hacim
2.166 K
Günlük değişim
-2.55%
Aylık değişim
15.72%
6 aylık değişim
247.50%
Yıllık değişim
86.79%
21 Eylül, Pazar