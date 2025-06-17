货币 / STOK
STOK: Stoke Therapeutics Inc
23.04 USD 0.12 (0.52%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STOK汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点22.75和高点23.67进行交易。
关注Stoke Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
STOK新闻
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Stoke Therapeutics stock reaches 52-week high at 20.5 USD
- Stoke Therapeutics stock hits 52-week high at 19.91 USD
- Zorevunersen shows potential for Dravet syndrome treatment in 3-year data
- Stoke Therapeutics stock hits 52-week high at $18.61
- Stoke Therapeutics stock price target lowered to $28 at BTIG on Zorevunersen data
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Earnings call transcript: Stoke Therapeutics beats Q2 2025 expectations
- Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stoke Therapeutics earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Stoke Therapeutics Q2 2025 slides: Phase 3 Dravet trial underway, ADOA program advances
- First Dravet syndrome patient dosed in Phase 3 trial of zorevunersen
- Biogen, Stoke dose first patient in phase 3 Dravet syndrome trial
- Merus N.V. (MRUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Analysts Estimate Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- Jefferies starts Stoke at Buy, sees $1 bln+ opportunity in rare epilepsy drug
- This Verint Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), American Healthcare REIT (NYSE:AHR)
- Jefferies initiates Stoke Therapeutics stock with Buy rating on epilepsy drug potential
- Stoke Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive study data
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Stoke Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
日范围
22.75 23.67
年范围
5.35 24.60
- 前一天收盘价
- 23.16
- 开盘价
- 23.26
- 卖价
- 23.04
- 买价
- 23.34
- 最低价
- 22.75
- 最高价
- 23.67
- 交易量
- 1.091 K
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- 16.42%
- 6个月变化
- 249.62%
- 年变化
- 87.93%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值