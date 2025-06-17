Валюты / STOK
STOK: Stoke Therapeutics Inc
23.16 USD 0.24 (1.03%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STOK за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.00, а максимальная — 23.58.
Следите за динамикой Stoke Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STOK
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- Stoke Therapeutics stock reaches 52-week high at 20.5 USD
- Stoke Therapeutics stock hits 52-week high at 19.91 USD
- Zorevunersen shows potential for Dravet syndrome treatment in 3-year data
- Stoke Therapeutics stock hits 52-week high at $18.61
- Stoke Therapeutics stock price target lowered to $28 at BTIG on Zorevunersen data
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Earnings call transcript: Stoke Therapeutics beats Q2 2025 expectations
- Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stoke Therapeutics earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Stoke Therapeutics Q2 2025 slides: Phase 3 Dravet trial underway, ADOA program advances
- First Dravet syndrome patient dosed in Phase 3 trial of zorevunersen
- Biogen, Stoke dose first patient in phase 3 Dravet syndrome trial
- Merus N.V. (MRUS) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Analysts Estimate Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Philip Morris, Adv Micro Device lead market cap stock movers Tuesday
- Jefferies starts Stoke at Buy, sees $1 bln+ opportunity in rare epilepsy drug
- This Verint Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Clearside Biomedical (NASDAQ:CLSD), American Healthcare REIT (NYSE:AHR)
- Jefferies initiates Stoke Therapeutics stock with Buy rating on epilepsy drug potential
- Stoke Therapeutics stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on positive study data
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Stoke Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
Дневной диапазон
23.00 23.58
Годовой диапазон
5.35 24.60
- Предыдущее закрытие
- 23.40
- Open
- 23.24
- Bid
- 23.16
- Ask
- 23.46
- Low
- 23.00
- High
- 23.58
- Объем
- 1.572 K
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- 17.03%
- 6-месячное изменение
- 251.44%
- Годовое изменение
- 88.91%
