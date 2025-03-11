Dövizler / STNG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
STNG: Scorpio Tankers Inc
58.82 USD 0.87 (1.46%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
STNG fiyatı bugün -1.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.55 ve Yüksek fiyatı olarak 59.32 aralığında işlem gördü.
Scorpio Tankers Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STNG haberleri
- Bet on Low-Beta Stocks STNG, BZ & TME as Market Uncertainty Remains
- BTIG, güçlü tanker oranları nedeniyle Frontline hedef fiyatını 30 dolara yükseltti
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- Best Momentum Stock to Buy for September 15th
- Scorpio Tankers to sell MR product tanker for $42 million
- Why Scorpio Tankers Stock Crushed It on Monday
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- BofA Securities upgrades Scorpio Tankers stock to Buy on strong product tanker rates
- Jefferies raises Scorpio Tankers stock price target to $70 on rising product tanker rates
- Scorpio Tankers, InvestingPro’nun Nisan ayındaki düşük değerli sinyalinin ardından %62 yükseldi
- Scorpio Tankers soars 62% following InvestingPro’s April undervalued signal
- Scorpio Tankers secures five-year LR2 charter at $28,350 per day
- Scorpio Tankers: A Major Deleveraging Process And Good Prospects (NYSE:STNG)
- Scorpio Tankers (STNG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Scorpio Tankers (STNG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- Scorpio Tankers Q1 2025: Reducing Debt, Boosting Cash, And Still Undervalued (NYSE:STNG)
- Harbor Mid Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Scorpio Tankers: Priced Like It’s Peaking, Performing Like It’s Just Beginning (NYSE:STNG)
- Fidelity Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFNOX)
- Top 3 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Noble Corp (NYSE:NE), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
Günlük aralık
58.55 59.32
Yıllık aralık
30.63 74.67
- Önceki kapanış
- 59.69
- Açılış
- 59.32
- Satış
- 58.82
- Alış
- 59.12
- Düşük
- 58.55
- Yüksek
- 59.32
- Hacim
- 1.381 K
- Günlük değişim
- -1.46%
- Aylık değişim
- 16.75%
- 6 aylık değişim
- 56.44%
- Yıllık değişim
- -16.41%
21 Eylül, Pazar