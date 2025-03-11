QuotazioniSezioni
STNG: Scorpio Tankers Inc

58.82 USD 0.87 (1.46%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STNG ha avuto una variazione del -1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.55 e ad un massimo di 59.32.

Segui le dinamiche di Scorpio Tankers Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
58.55 59.32
Intervallo Annuale
30.63 74.67
Chiusura Precedente
59.69
Apertura
59.32
Bid
58.82
Ask
59.12
Minimo
58.55
Massimo
59.32
Volume
1.381 K
Variazione giornaliera
-1.46%
Variazione Mensile
16.75%
Variazione Semestrale
56.44%
Variazione Annuale
-16.41%
