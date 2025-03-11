Valute / STNG
STNG: Scorpio Tankers Inc
58.82 USD 0.87 (1.46%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STNG ha avuto una variazione del -1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.55 e ad un massimo di 59.32.
Segui le dinamiche di Scorpio Tankers Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
58.55 59.32
Intervallo Annuale
30.63 74.67
- Chiusura Precedente
- 59.69
- Apertura
- 59.32
- Bid
- 58.82
- Ask
- 59.12
- Minimo
- 58.55
- Massimo
- 59.32
- Volume
- 1.381 K
- Variazione giornaliera
- -1.46%
- Variazione Mensile
- 16.75%
- Variazione Semestrale
- 56.44%
- Variazione Annuale
- -16.41%
20 settembre, sabato