КотировкиРазделы
Валюты / STNG
Назад в Рынок акций США

STNG: Scorpio Tankers Inc

60.65 USD 0.19 (0.31%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс STNG за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.05, а максимальная — 60.83.

Следите за динамикой Scorpio Tankers Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости STNG

Дневной диапазон
60.05 60.83
Годовой диапазон
30.63 74.67
Предыдущее закрытие
60.84
Open
60.75
Bid
60.65
Ask
60.95
Low
60.05
High
60.83
Объем
1.553 K
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
20.39%
6-месячное изменение
61.30%
Годовое изменение
-13.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.