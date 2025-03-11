Moedas / STNG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
STNG: Scorpio Tankers Inc
58.72 USD 1.58 (2.62%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STNG para hoje mudou para -2.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.62 e o mais alto foi 60.31.
Veja a dinâmica do par de moedas Scorpio Tankers Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STNG Notícias
- Preço-alvo da ação da Frontline elevado para US$ 30 pela BTIG devido a fortes taxas de petroleiros
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- Best Momentum Stock to Buy for September 15th
- Scorpio Tankers to sell MR product tanker for $42 million
- Why Scorpio Tankers Stock Crushed It on Monday
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- BofA Securities upgrades Scorpio Tankers stock to Buy on strong product tanker rates
- Jefferies raises Scorpio Tankers stock price target to $70 on rising product tanker rates
- Scorpio Tankers dispara 62% após sinal de subvalorização do InvestingPro em abril
- Scorpio Tankers soars 62% following InvestingPro’s April undervalued signal
- Scorpio Tankers secures five-year LR2 charter at $28,350 per day
- Scorpio Tankers: A Major Deleveraging Process And Good Prospects (NYSE:STNG)
- Scorpio Tankers (STNG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Scorpio Tankers (STNG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- Scorpio Tankers Q1 2025: Reducing Debt, Boosting Cash, And Still Undervalued (NYSE:STNG)
- Harbor Mid Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Scorpio Tankers: Priced Like It’s Peaking, Performing Like It’s Just Beginning (NYSE:STNG)
- Fidelity Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFNOX)
- Top 3 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Noble Corp (NYSE:NE), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
Faixa diária
58.62 60.31
Faixa anual
30.63 74.67
- Fechamento anterior
- 60.30
- Open
- 60.31
- Bid
- 58.72
- Ask
- 59.02
- Low
- 58.62
- High
- 60.31
- Volume
- 558
- Mudança diária
- -2.62%
- Mudança mensal
- 16.55%
- Mudança de 6 meses
- 56.17%
- Mudança anual
- -16.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh