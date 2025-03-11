通貨 / STNG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
STNG: Scorpio Tankers Inc
59.69 USD 0.61 (1.01%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STNGの今日の為替レートは、-1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり58.62の安値と60.31の高値で取引されました。
Scorpio Tankers Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STNG News
- フロントライン株価目標、BTIGがタンカー料率の強さを理由に30ドルに引き上げ
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- Best Momentum Stock to Buy for September 15th
- Scorpio Tankers to sell MR product tanker for $42 million
- Why Scorpio Tankers Stock Crushed It on Monday
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- BofA Securities upgrades Scorpio Tankers stock to Buy on strong product tanker rates
- Jefferies raises Scorpio Tankers stock price target to $70 on rising product tanker rates
- スコルピオ・タンカーズ、InvestingProの4月の割安シグナルを受けて62%急騰
- Scorpio Tankers soars 62% following InvestingPro’s April undervalued signal
- Scorpio Tankers secures five-year LR2 charter at $28,350 per day
- Scorpio Tankers: A Major Deleveraging Process And Good Prospects (NYSE:STNG)
- Scorpio Tankers (STNG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Scorpio Tankers (STNG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- Scorpio Tankers Q1 2025: Reducing Debt, Boosting Cash, And Still Undervalued (NYSE:STNG)
- Harbor Mid Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Scorpio Tankers: Priced Like It’s Peaking, Performing Like It’s Just Beginning (NYSE:STNG)
- Fidelity Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFNOX)
- Top 3 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Noble Corp (NYSE:NE), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
1日のレンジ
58.62 60.31
1年のレンジ
30.63 74.67
- 以前の終値
- 60.30
- 始値
- 60.31
- 買値
- 59.69
- 買値
- 59.99
- 安値
- 58.62
- 高値
- 60.31
- 出来高
- 2.157 K
- 1日の変化
- -1.01%
- 1ヶ月の変化
- 18.48%
- 6ヶ月の変化
- 58.75%
- 1年の変化
- -15.18%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K