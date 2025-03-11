CotationsSections
Devises / STNG
Retour à Actions

STNG: Scorpio Tankers Inc

58.82 USD 0.87 (1.46%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de STNG a changé de -1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.55 et à un maximum de 59.32.

Suivez la dynamique Scorpio Tankers Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STNG Nouvelles

Range quotidien
58.55 59.32
Range Annuel
30.63 74.67
Clôture Précédente
59.69
Ouverture
59.32
Bid
58.82
Ask
59.12
Plus Bas
58.55
Plus Haut
59.32
Volume
1.381 K
Changement quotidien
-1.46%
Changement Mensuel
16.75%
Changement à 6 Mois
56.44%
Changement Annuel
-16.41%
20 septembre, samedi