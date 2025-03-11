Devises / STNG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
STNG: Scorpio Tankers Inc
58.82 USD 0.87 (1.46%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STNG a changé de -1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.55 et à un maximum de 59.32.
Suivez la dynamique Scorpio Tankers Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STNG Nouvelles
- Bet on Low-Beta Stocks STNG, BZ & TME as Market Uncertainty Remains
- L’objectif de cours de Frontline relevé à 30$ par BTIG grâce aux taux élevés des tankers
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- Best Momentum Stock to Buy for September 15th
- Scorpio Tankers to sell MR product tanker for $42 million
- Why Scorpio Tankers Stock Crushed It on Monday
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- BofA Securities upgrades Scorpio Tankers stock to Buy on strong product tanker rates
- Jefferies raises Scorpio Tankers stock price target to $70 on rising product tanker rates
- Scorpio Tankers s’envole de 62% suite au signal de sous-évaluation d’InvestingPro en avril
- Scorpio Tankers soars 62% following InvestingPro’s April undervalued signal
- Scorpio Tankers secures five-year LR2 charter at $28,350 per day
- Scorpio Tankers: A Major Deleveraging Process And Good Prospects (NYSE:STNG)
- Scorpio Tankers (STNG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Scorpio Tankers (STNG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- Scorpio Tankers Q1 2025: Reducing Debt, Boosting Cash, And Still Undervalued (NYSE:STNG)
- Harbor Mid Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Scorpio Tankers: Priced Like It’s Peaking, Performing Like It’s Just Beginning (NYSE:STNG)
- Fidelity Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFNOX)
- Top 3 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Noble Corp (NYSE:NE), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
Range quotidien
58.55 59.32
Range Annuel
30.63 74.67
- Clôture Précédente
- 59.69
- Ouverture
- 59.32
- Bid
- 58.82
- Ask
- 59.12
- Plus Bas
- 58.55
- Plus Haut
- 59.32
- Volume
- 1.381 K
- Changement quotidien
- -1.46%
- Changement Mensuel
- 16.75%
- Changement à 6 Mois
- 56.44%
- Changement Annuel
- -16.41%
20 septembre, samedi