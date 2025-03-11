Währungen / STNG
STNG: Scorpio Tankers Inc
59.69 USD 0.61 (1.01%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STNG hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.62 bis zu einem Hoch von 60.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Scorpio Tankers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
STNG News
- BTIG hebt Kursziel für Frontline-Aktie wegen starker Tankerraten auf 30 US-Dollar an/n
- Frontline stock price target raised to $30 by BTIG on strong tanker rates
- Best Momentum Stock to Buy for September 15th
- Scorpio Tankers to sell MR product tanker for $42 million
- Why Scorpio Tankers Stock Crushed It on Monday
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- This Veeva Systems Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), Sanofi (NASDAQ:SNY)
- BofA Securities upgrades Scorpio Tankers stock to Buy on strong product tanker rates
- Jefferies raises Scorpio Tankers stock price target to $70 on rising product tanker rates
- Scorpio Tankers: Aktie steigt um 62 % nach Unterbewertungs-Signal von InvestingPro
- Scorpio Tankers soars 62% following InvestingPro’s April undervalued signal
- Scorpio Tankers secures five-year LR2 charter at $28,350 per day
- Scorpio Tankers: A Major Deleveraging Process And Good Prospects (NYSE:STNG)
- Scorpio Tankers (STNG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Scorpio Tankers (STNG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Delek Logistics Partners: Steady Cash Flow And Strategic Expansion Amid High Leverage
- Scorpio Tankers Q1 2025: Reducing Debt, Boosting Cash, And Still Undervalued (NYSE:STNG)
- Harbor Mid Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
- Scorpio Tankers: Priced Like It’s Peaking, Performing Like It’s Just Beginning (NYSE:STNG)
- Fidelity Multi-Asset Income Fund Q4 2024 Review (Mutual Fund:FFNOX)
- Top 3 Energy Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Noble Corp (NYSE:NE), New Fortress Energy (NASDAQ:NFE)
Tagesspanne
58.62 60.31
Jahresspanne
30.63 74.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 60.30
- Eröffnung
- 60.31
- Bid
- 59.69
- Ask
- 59.99
- Tief
- 58.62
- Hoch
- 60.31
- Volumen
- 2.157 K
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 18.48%
- 6-Monatsänderung
- 58.75%
- Jahresänderung
- -15.18%
