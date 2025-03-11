KurseKategorien
STNG: Scorpio Tankers Inc

59.69 USD 0.61 (1.01%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STNG hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.62 bis zu einem Hoch von 60.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Scorpio Tankers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STNG News

Tagesspanne
58.62 60.31
Jahresspanne
30.63 74.67
Vorheriger Schlusskurs
60.30
Eröffnung
60.31
Bid
59.69
Ask
59.99
Tief
58.62
Hoch
60.31
Volumen
2.157 K
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
18.48%
6-Monatsänderung
58.75%
Jahresänderung
-15.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K