FiyatlarBölümler
Dövizler / STEM
Geri dön - Hisse senetleri

STEM: Stem Inc Class A

18.05 USD 0.93 (5.43%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

STEM fiyatı bugün 5.43% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.89 ve Yüksek fiyatı olarak 18.38 aralığında işlem gördü.

Stem Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

STEM haberleri

Günlük aralık
16.89 18.38
Yıllık aralık
0.29 19.48
Önceki kapanış
17.12
Açılış
17.01
Satış
18.05
Alış
18.35
Düşük
16.89
Yüksek
18.38
Hacim
528
Günlük değişim
5.43%
Aylık değişim
21.39%
6 aylık değişim
4913.89%
Yıllık değişim
4913.89%
21 Eylül, Pazar