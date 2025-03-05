クォートセクション
STEM: Stem Inc Class A

17.12 USD 0.53 (3.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

STEMの今日の為替レートは、-3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり16.94の安値と18.10の高値で取引されました。

Stem Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
16.94 18.10
1年のレンジ
0.29 19.48
以前の終値
17.65
始値
18.10
買値
17.12
買値
17.42
安値
16.94
高値
18.10
出来高
477
1日の変化
-3.00%
1ヶ月の変化
15.13%
6ヶ月の変化
4655.56%
1年の変化
4655.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K