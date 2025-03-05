通貨 / STEM
STEM: Stem Inc Class A
17.12 USD 0.53 (3.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STEMの今日の為替レートは、-3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり16.94の安値と18.10の高値で取引されました。
Stem Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STEM News
- Stem unifies brand and product offerings under PowerTrack Suite
- Stem rebrands Athena platform to PowerTrack Optimizer
- Stem stock price target doubled by UBS on clean energy pivot
- STEM Shares Gains 12% on Narrower Q2 Loss, Revenues Increased Y/Y
- Stem stock price target raised to $13 from $7 at Roth/MKM on software growth
- Stem Q2 2025 presentation: Revenue up 13%, debt reduced by $200M
- Stem, Inc. (STEM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stem Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Stem (STEM) Surges 45.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- Stem appoints Brian Musfeldt as new CFO amid strategic shift
- Stem, Inc. Significantly Strengthens Balance Sheet Through Convertible Notes Exchange and New Notes Issuance
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- Stem Inc: president Tappin sells $9.9k in shares
- Stem, Inc. Announces Reverse Stock Split and Authorized Shares Reduction
- Stem PowerTrack™ Scales Norbut Solar Farms’ Community Solar Development and EPC Growth
- Stem announces 1-for-20 reverse stock split to regain NYSE compliance
- Fair Value analysis captures 70% upside in Stem’s transformation journey
- stem inc. shareholders approve key proposals at annual meeting
- Stem Announces Support of One of Nation’s Largest Solar-Plus-Storage Projects
- Trump's Crackdown on Foreign Student Visas Could Derail Critical AI Research
- This Marriott International Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Monday - Comcast (NASDAQ:CMCSA), American Woodmark (NASDAQ:AMWD)
- Wall Street Awaits Trump's Tariff Decision, Digests Mixed Economic Data: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Stem, Inc. (STEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Stem, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STEM)
1日のレンジ
16.94 18.10
1年のレンジ
0.29 19.48
- 以前の終値
- 17.65
- 始値
- 18.10
- 買値
- 17.12
- 買値
- 17.42
- 安値
- 16.94
- 高値
- 18.10
- 出来高
- 477
- 1日の変化
- -3.00%
- 1ヶ月の変化
- 15.13%
- 6ヶ月の変化
- 4655.56%
- 1年の変化
- 4655.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K