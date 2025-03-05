Devises / STEM
STEM: Stem Inc Class A
18.05 USD 0.93 (5.43%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de STEM a changé de 5.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.89 et à un maximum de 18.38.
Suivez la dynamique Stem Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
STEM Nouvelles
- Stem unifies brand and product offerings under PowerTrack Suite
- Stem rebrands Athena platform to PowerTrack Optimizer
- Stem stock price target doubled by UBS on clean energy pivot
- STEM Shares Gains 12% on Narrower Q2 Loss, Revenues Increased Y/Y
- Stem stock price target raised to $13 from $7 at Roth/MKM on software growth
- Stem Q2 2025 presentation: Revenue up 13%, debt reduced by $200M
- Stem, Inc. (STEM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Stem Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Stem (STEM) Surges 45.6%: Is This an Indication of Further Gains?
- Stem appoints Brian Musfeldt as new CFO amid strategic shift
- Stem, Inc. Significantly Strengthens Balance Sheet Through Convertible Notes Exchange and New Notes Issuance
- Upcoming Stock Splits This Week (June 23 to June 27) – Stay Invested - TipRanks.com
- Stem Inc: president Tappin sells $9.9k in shares
- Stem, Inc. Announces Reverse Stock Split and Authorized Shares Reduction
- Stem PowerTrack™ Scales Norbut Solar Farms’ Community Solar Development and EPC Growth
- Stem announces 1-for-20 reverse stock split to regain NYSE compliance
- Fair Value analysis captures 70% upside in Stem’s transformation journey
- stem inc. shareholders approve key proposals at annual meeting
- Stem Announces Support of One of Nation’s Largest Solar-Plus-Storage Projects
- Stem, Inc. (STEM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Stem, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STEM)
Range quotidien
16.89 18.38
Range Annuel
0.29 19.48
- Clôture Précédente
- 17.12
- Ouverture
- 17.01
- Bid
- 18.05
- Ask
- 18.35
- Plus Bas
- 16.89
- Plus Haut
- 18.38
- Volume
- 528
- Changement quotidien
- 5.43%
- Changement Mensuel
- 21.39%
- Changement à 6 Mois
- 4913.89%
- Changement Annuel
- 4913.89%
20 septembre, samedi